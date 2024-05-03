Автоэксперт Казаченко: троение и постукивание могут указывать на проблемы с двигателем | 360°

Транспорт 03 мая 2024, 14:05 Автоэксперт Казаченко: троение и постукивание могут указывать на проблемы с двигателем

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Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал, какие поломки машины можно опознать на слух. Такой способ подходит для определения неисправностей ходовой части, некоторых узлов и агрегатов, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, троение и постукивание обычно указывают на проблемы с двигателем. При неровной работе стоит обратить внимание на состояние свечи зажигания.

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Специалист также добавил, что хруст и металлический скрежет при нажатии на педаль тормоза — признак износа тормозных колодок.