Автоэксперт Казаченко предостерег от покупки деталей для авто на маркетплейсах

Вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с ИА НСН подчеркнул: лучше заплатить немного больше в специализированном автосервисе и получить гарантию, чем сэкономить несколько сотен рублей на маркетплейсе и приобрести некачественную деталь.

Согласно информации, опубликованной в «Известиях», примерно половина автосервисов не берется за ремонт машин с деталями, купленными клиентами самостоятельно. Те сервисы, которые все же соглашаются на такой ремонт, требуют от клиентов расписку об отказе от претензий в случае поломки детали или возникновения проблем. Причиной такой политики стал рост числа бракованных деталей, приобретенных на онлайн-площадках.

«Сэкономленные 500-600 рублей при покупке детали на маркетплейсе могут вылиться в большой геморрой. Если вы приобретаете запчасть в сервисе и что-то пошло не так, то и работа, и запчасть вам будет за счет сервиса», — отметил эксперт.