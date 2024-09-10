Автоэксперт Канаев: звук музыкальной разметки должен быть одинаковым на всех участках дороги

В этом году на участке трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург) планируется испытать так называемую музыкальную разметку. При этом звук должен быть узнаваем и одинаков на всех участках, сообщил глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ИА НСН.
Шумовые полосы действуют уже давно. По словам эксперта, в целом замена определенным циклом издание звука, когда человек съезжает с дороги на обочину — инициатива хорошая. Желательно, чтобы все они были единообразными.
Канаев также подчеркнул, что водителям потребуется определенное время, чтобы привыкнуть к этому звуку.
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