Автоэксперт Канаев: звук музыкальной разметки должен быть одинаковым на всех участках дороги

В этом году на участке трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург) планируется испытать так называемую музыкальную разметку. При этом звук должен быть узнаваем и одинаков на всех участках, сообщил глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ИА НСН.

Шумовые полосы действуют уже давно. По словам эксперта, в целом замена определенным циклом издание звука, когда человек съезжает с дороги на обочину — инициатива хорошая. Желательно, чтобы все они были единообразными.

Канаев также подчеркнул, что водителям потребуется определенное время, чтобы привыкнуть к этому звуку.