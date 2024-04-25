Автоэксперт Кадаков: цены на кроссовер «Москвич 8» будут стартовать от 2,6 миллиона рублей | 360°

Транспорт 25 апреля 2024, 16:12 Автоэксперт Кадаков: цены на кроссовер «Москвич 8» будут стартовать от 2,6 миллиона рублей

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Автозавод «Москвич» представил семейный семиместный кроссовер «Москвич 8». Цена на эту модель в базовой комплектации будет начинаться от 2,6 миллиона рублей, рассказал автоэксперт Максим Кадаков, сообщил журнал «За рулем».

По его словам, базой для создания модели послужил китайский автомобиль JAC X8 Plus. По размерам кроссовер «Москвич 8» можно сравнить с Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

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Как сообщил портал «Государственные новости», двигателя мощностью 174 лошадиных сил будет достаточно для комфортного движения как в городе, так и за его пределами.