Автоэксперт Кадаков предупредил о рисках использования зимнего чехла для машины

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью RT рассказал о рисках использования зимних чехлов для автомобилей.

По его словам, накрытие машины чехлом в холодное время может привести к нежелательным последствиям.

«Вы приехали, машина теплая. Если вы накроете чехлом, то получится, что с одной стороны тепло, а с другой холодно», — отметил специалист.

Как пояснил Кадаков, результатом может стать образование льда между чехлом и кузовом, а отдирать примерзший чехол будет проблематично. Он напомнил, что транспорт рассчитан на пребывание на улице и не нуждается в дополнительной защите от осадков.