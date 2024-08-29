Автоэксперт Кадаков предположил, что с 1 сентября на дорогах станет меньше камер

Автоэксперт и главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков поделился с « Вечерним Санкт-Петербургом» информацией о том, что произойдет с 1 сентября, когда вступят в силу новые требования к установке систем фото- и видеофиксации.

Он отметил, что для водителей кардинальных изменений не ожидается, и остается только надеяться, что количество камер в итоге сократится. Кадаков акцентировал внимание на том, что это лишь предположение, поскольку реальное функционирование новых правил пока не ясно.

Например, по новым требованиям, в городских условиях камеры должны быть установлены на расстоянии не менее одного километра друг от друга, а за пределами города — пять километров. Однако информация о мобильных камерах отсутствует, что вызывает вопросы о их дальнейшем использовании.

По мнению эксперта, камеры, безусловно, играют роль в повышении безопасности на дорогах, но их установка должна происходить только в тех местах, где в этом действительно есть необходимость, добавил «Петербургский дневник».