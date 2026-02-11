Автоэксперт Кадаков посоветовал не тормозить до упора на дороге с кочками

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков пояснил в беседе с «Авторадио» о правилах осторожности при движении по плохим дорогам.

Специалист посоветовал водителям избегать скоростного прохождения крупных дефектов дорожного покрытия и помнить важное правило: резкое торможение непосредственно перед препятствием также опасно.

«Так можно повредить подвеску, пробить шину и даже испортить колесо», — отметил эксперт.

По его словам, лучше всего снижать скорость заранее, чтобы избежать сильного удара колесами о преграду.