Автоэксперт Кадаков посоветовал держать зимой в машине «жидкий ключ» и лопату

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал « Абзацу », какие вещи необходимо иметь в автомобиле в период снегопадов.

Среди обязательных предметов эксперт выделил зарядное устройство для мобильного телефона или внешний аккумулятор, «жидкий ключ», специальные перчатки и лопату.

«WD-40 — всепроникающая смазка, которая может служить отчасти размораживателем. На случай замены колеса у водителя должны быть перчатки, а не варежки», — отметил специалист.

Он также добавил, что зимой из машины не стоит выкладывать электрический насос и домкрат.