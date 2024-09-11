Автоэксперт Кадаков поддержал предложение о создании цифровой базы автомобилей, проезжающих по платным дорогам
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с радио «Комсомольская правда» оценил предложение «Автодора» создать цифровую базу данных автомобилей, проезжающих по платным дорогам компании.
Как заметил автоэксперт, у водителей всегда есть выбор — платить за трассу и ехать по ней, либо же выбирать альтернативную дорогу. «Автодор», по его словам, таким образом пытается бороться с неплательщиками.
«Посмотрим, как это будет работать. У меня подход простой — если ты выезжаешь на платную трассу, то, будь добр, заплати», — сказал Кадаков.
При этом он заметил, что у компании могут возникнуть проблемы с идентификацией автомобилей.