Автоэксперт Кадаков поддержал предложение о создании цифровой базы автомобилей, проезжающих по платным дорогам

Как заметил автоэксперт, у водителей всегда есть выбор — платить за трассу и ехать по ней, либо же выбирать альтернативную дорогу. «Автодор», по его словам, таким образом пытается бороться с неплательщиками.

«Посмотрим, как это будет работать. У меня подход простой — если ты выезжаешь на платную трассу, то, будь добр, заплати», — сказал Кадаков.

При этом он заметил, что у компании могут возникнуть проблемы с идентификацией автомобилей.