Автоэксперт Кадаков поддержал идею запрета онлайн-продаж автомобилей

Идея ограничения онлайн-реализации автомобилей связана с рядом важных аспектов, пояснил главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Специалист поддержал инициативу, отметив, что продажа машин в Сети негативно влияет на дилерские центры, а без них многим автовладельцам не обойтись.

«Если предположить, что дилеры завтра умрут, то кто вам машину доставит? С кем вы будете заключать ДКП, с заводом?» — отметил эксперт.

По его словам, официальная система торговли подразумевает комплекс услуг и гарантий. Покупателю важна поддержка, обслуживание и возможность замены деталей при поломке.