Автоэксперт Иванов призвал не спешить с сезонной заменой шин

С наступлением весеннего потепления многие автомобилисты начинают задумываться о замене зимних шин на летние. Однако торопиться с этим не стоит, отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов в интервью сайту «Время Н» .

По его словам, мартовское потепление в центральных регионах обманчиво. Рекомендуется переходить на летнюю резину тогда, когда среднесуточная температура устойчиво держится выше +5…+7 градусов не менее недели, а ночные заморозки не прогнозируются.

Исходя из многолетних наблюдений, период для смены шин в Нижегородской области наступит не раньше середины апреля. До этого времени вполне возможно возвращение зимней погоды со снегом, наледью и отрицательными температурами.