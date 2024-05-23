Автоэксперт Иванов: при покупке авто по объявлению необходимо оценить количество фотографий и их качество

Директор направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадим Иванов в беседе с радиостанцией Sputnik дал советы россиянам, которые присматриваются к покупке машины через сервисы объявлений.

По словам эксперта, первое, на что надо обратить внимание, это само объявление. Недостаточное количество фотографий или снимки плохого качества должны насторожить покупателя.

«Подозрение вызывают размытые фото, фотографии только отдельных частей машины или ее салона. Это может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения», — сказал Иванов.

Тревожным звоночком является и короткое описание машины. Обычно добросовестный владелец стремится рассказать об авто все его особенности и преимущества, добавил эксперт.