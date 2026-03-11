Автоэксперт Иванов посоветовал проверять дату изготовления шин при покупке у частного лица

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов рассказал сайту «Время Н» , на что следует обратить внимание при покупке шин с пробегом.

Специалист посоветовал проверять дату изготовления, которая обычно размещена на боковине в виде четырехзначного кода.

«Шины старше пяти лет — зона риска, старше восьми покупать не стоит: резина стареет даже при хорошем внешнем виде, теряя молекулярные связи и прочность», — предупредил эксперт.

По его словам, также важно оценить остаточную глубину протектора. Необходимо проверить и боковины шин: наличие грыж, расслоений или заплаток — повод отказаться от покупки.