Автоэксперт Хресин: шанс нарваться на паленый бензин в случае покупки АИ-95 выше, чем при покупке 92-го

Автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с изданием Gazeta.SPb прокомментировал слова директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александра Солончака, который сообщил, что использование бензина АИ-92 вместо рекомендованных АИ-95 или АИ-98 может вызвать образование нагара на клапанах и другие проблемы в машине.

Как заметил собеседник, автомобилисту стоит пользоваться тем бензином, который прописан в инструкции по эксплуатации автомобиля.

«Если в инструкции, как у многих корейских машин, допускается использование АИ-92 и АИ-95, то, в принципе, можно лить АИ-92. Ничего страшного не будет», — сказал Хресин.

Автоэксперт добавил, что шанс нарваться на паленый бензин в случае покупки АИ-95 даже выше, чем при покупке АИ-92.