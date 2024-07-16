Автоэксперт Холодов: в России нужно ввести практику получения прав на электросамокаты

Получение прав категории «М» на вождение электросамоката решит вопрос безопасности на дорогах. Об этом сообщил вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов в беседе со «Звездой».

По словам эксперта, сейчас максимальное наказание за нарушение правил при езде на электросамокатах — это небольшой штраф. После получения прав люди понимали бы ответственность и опасались, что их могут лишить водительского удостоверения.

Холодов отметил, что ощущение вседозволенности позволяет многим игнорировать правила безопасности на дорогах.

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