Автоэксперт Хайцеэр заявил, что введение полиса ОСГОП сильно увеличит стоимость такси

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, новые правила, включая введение полиса ОСГОП, значительно отразятся на стоимости таксомоторных услуг, хотя повышение цен будет происходить постепенно. Об этом он рассказал в беседе с ОТР .

Он отметил, что в новых требованиях есть необходимость, но они являются серьезным обременением. Эксперт подчеркнул, что цифры, которые предлагаются, несколько завышены, ведь речь идет о такси, а не о больших автобусах.

Цель внедрения этих новых требований — улучшение безопасности пассажиров. Однако, по словам Хайцеэра, страховка ОСГОП для таксистов должна быть «более разумной», чтобы не обременять их финансово.