Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с телеканалом «Москва 24» предложил решение проблемы запотевания автомобильных стекол. Одной из причин этого явления он назвал загрязнение салонного фильтра.

Эксперт пояснил, что засоренный фильтр ухудшает очистку воздуха, вследствие чего на стеклах скапливается пыль и грязь, которая притягивает влагу. Для устранения проблемы Хайцеэр посоветовал проверить состояние фильтра и, при необходимости, произвести его замену. Кроме того, рекомендуется регулярно очищать стекла изнутри.

Еще одним фактором, вызывающим запотевание, является повышенная влажность внутри салона. Специалист отметил, что частичное открытие окна не всегда помогает снизить уровень влажности. Для борьбы с влагой он рекомендовал использовать отопитель или кондиционер, либо комбинировать оба устройства.