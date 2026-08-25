Автоэксперт Хайцеэр указал на отсутствие госконтроля за частными СИМ

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН обозначил острые проблемы безопасности на городских дорогах, сделав акцент на отсутствии государственного контроля за частными средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

По словам эксперта, основная масса самых трагических дорожно-транспортных происшествий связана именно с частными электросамокатами. Статистику в данном вопросе обмануть невозможно: ситуация с кикшерингом (арендой) далека от идеала, но компании-посредники хотя бы пытаются контролировать своих пользователей через программные ограничения скорости и геозоны. Частные же владельцы самокатов и моноколес фактически никому не подвластны — они не проходят регистрацию и не несут ответственности перед дорожной полицией.

Хайцеэр обратил внимание, что проблема касается не только самокатов. В список опасных транспортных средств входят также моноколеса, на которых «циркачи» передвигаются по проезжей части со скоростью 45–50 км/ч, создавая аварийные ситуации для автомобилистов.

Эксперт настаивает на том, что без введения сертификации и государственной регистрации СИМ контролировать эти процессы будет чрезвычайно сложно. Для обеспечения порядка необходимо использовать номера государственного образца как для прокатных сервисов, так и для частных владельцев техники. Только при наличии идентификатора можно будет применять штрафные санкции к нарушителям правил дорожного движения и обеспечить безопасность пешеходов.