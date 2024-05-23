Автоэксперт Хайцеэр: стоимость новинок Volga будет начинаться от 2,5 миллиона рублей

На выставке в Нижнем Новгороде представили сразу три автомобиля возрожденной марки Volga. Стоимость новинок будет стартовать от 2,5 миллиона рублей, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с ОТР.

По словам эксперта, такие же ценники были и у других автомобилей, производимых в России. В нынешних условиях очень важно, чтобы осталась конкурентная среда, которая будет подстегивать производителей создавать привлекательные по цене машины.

Новые марки Volga будут востребованы при адекватном ценнике, отметил Хайцеэр. Так, когда цена на «Москвич» опустилась почти в два раза, его стали охотнее покупать.