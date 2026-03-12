Автоэксперт Хайцеэр сообщил, что средняя стоимость смены комплекта шин обойдется в 5 тысяч рублей

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Москвой 24» сообщил, что средняя стоимость смены комплекта автошин может составить четыре-пять тысяч рублей.

По словам эксперта, цена одного колеса может варьироваться от трех тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от его размерности. Специалист подчеркнул важность выбора качественной летней резины. Он посоветовал обращать внимание на производителя и характеристики, обеспечивающие устойчивость на дороге и предотвращение аквапланирования.

Хайцеэр отметил сложность выбора рисунка протектора без специальных знаний и рекомендовал учитывать индекс скорости при езде по городу. Он также указал на необходимость изучения рекламных буклетов, отзывов экспертов и статей с тестами резины.