Автоэксперт Хайцеэр сообщил, что россияне по-прежнему доверяют европейским брендам машин больше, чем китайским

Российские водители по-прежнему гораздо больше доверяют европейским автомобильным брендам, чем китайским. Об этом сообщил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН .

По его словам, уровень доверия к европейским, корейским и японским маркам значительно выше, чем к китайским.

«Это обусловлено разными факторами, влияет и то, что эти марки долгое время завоевывали доверие», — объяснил специалист.

Однако Хайцеэр подчеркнул, что из-за высокой стоимости импортных автомобилей многие автовладельцы все чаще делают выбор в пользу китайских и российских моделей.