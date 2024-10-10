Автоэксперт Хайцеэр: россияне покупают китайские авто преимущественно премиального класса

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в в беседе с ИА НСН рассказал, что среди покупок китайских авто на российском рынке лидируют машины премиум-класса.

Он назвал эту тенденцию заменой ушедшим многочисленным западным брендам. По словам эксперта, средняя стоимость китайского люксового авто в России начинается от четырех миллионов рублей.

Ранее сайт «Авито.Авто» писал, что спрос на электромобили в России с апреля по август 2024 года вырос на 98,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.