Автоэксперт Хайцеэр призвал менять летние шины на зимние до наступления заморозков ночью

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Москвой24» порекомендовал менять летние шины на зимние, когда днем температура становится стабильно ниже 5 градусов тепла, а ночью случаются заморозки.

Специалист подчеркивает необходимость заблаговременной подготовки автомобиля к зиме, начиная с посещения станции технического обслуживания для проведения планового сервиса.

«Важно проверить все системы, поскольку поломка в холодное время года особенно неприятна. Особое внимание следует уделить состоянию зимней резины: замена обязательна при износе протектора до недопустимых значений. Его высота должна составлять не меньше четырех миллиметров», — отмечает Хайцеэр.

Для южных регионов, по словам эксперта, допустимы всесезонные шины, но в большинстве случаев необходима зимняя резина. Варианты выбора включают премиальные бренды, отечественные или экономичные китайские варианты.