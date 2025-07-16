Автоэксперт Хайцеэр предупредил об опасности попадания воды в воздушный фильтр

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил RT о рисках для машины во время поездки в сильный ливень.

«Прежде всего, идеальный вариант для водителя — посмотреть прогноз погоды и не выезжать из дома. Любая поездка в такой дождь чревата поломкой, а то и потерей автомобиля. Всегда есть риск гидроудара. Если вода попадет в воздушный фильтр, переборка двигателя обойдется очень и очень дорого», — подчеркнул он.

Хайцеэр отметил, что при проезде через лужу на дороге есть риск потери управляемости. Кроме того, вода может попасть на электрические части автомобиля, что потребует тщательной просушки.

«Я имею в виду внутреннюю часть, снять ковры. Открыть все, что можно открыть, и отправить его в сушильную камеру», — пояснил эксперт.

В противном случае электрические элементы начнут окисляться, появятся ошибки, и машина будет выходить из строя.