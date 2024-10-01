Автоэксперт Хайцеэр предупредил, что рост цен на машины будет кратен повышению утильсбора

В Россиис 1 октября увеличен утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал радио Sputnik , что это приведет к увеличению цен, вероятно, кратно повышению сбора.

Он выразил надежду, что некоторые местные производители не будут полностью следовать за импортными ценами и смогут локализовать производство. Однако конечные потребители ощутят значительное влияние на свои бюджеты — подорожание может составить от одного до четырех миллионов рублей на каждую единицу. При этом спрос на автомобили остается высоким, отметил эксперт.