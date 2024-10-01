Автоэксперт Хайцеэр предупредил, что рост цен на машины будет кратен повышению утильсбора

В Россиис 1 октября увеличен утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал радио Sputnik, что это приведет к увеличению цен, вероятно, кратно повышению сбора.
Он выразил надежду, что некоторые местные производители не будут полностью следовать за импортными ценами и смогут локализовать производство. Однако конечные потребители ощутят значительное влияние на свои бюджеты — подорожание может составить от одного до четырех миллионов рублей на каждую единицу. При этом спрос на автомобили остается высоким, отметил эксперт.
Новая детская площадка появится на улице Талалихина в Домодедове в октябре
Благоустройство трех дворов завершилось в Воскресенске
Более 100 бойцов СВО получили льготу на лечение в стоматологии в Домодедове
Единый день открытых дверей «Профессионалитет» проведут в Подмосковье 19 октября
Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в Электростали
Подмосковная спортсменка выиграла бронзу на чемпионате России по теннису
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте