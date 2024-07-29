Автоэксперт Хайцеэр посоветовал россиянам покупать китайские электрокары в Казахстане

Китайские производители автомобилей могут рассмотреть возможность ухода из России, чтобы защитить свои позиции на рынках США и Евросоюза. Об этом НСН сообщил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Он отметил, что, к примеру, бренд Zeekr планирует заблокировать функции экрана в своих электромобилях, предназначенных для внутреннего китайского рынка, если они будут использоваться в других странах. Хайцеэр предположил, что этот шаг был анонсирован, чтобы избежать риска вторичных санкций.

По его словам, количество автомобилей, экспортируемых из Китая в Европу и Америку, значительно превышает объем серого импорта в Россию. Из двух плохих вариантов Zeekr выбирает наименьшее. Угрозы подобного характера помогают защитить компанию от вторичных санкций.

В этой ситуации логичным решением будет покупка автомобиля в Казахстане, где появился официальный представитель. Конечно, существует риск, что и другие китайские автопроизводители поступят аналогично, ведь бизнес определяет свои приоритеты. Если продажи станут невыгодными, они прекратят свою деятельность. Здесь нет места дружбе — только бизнес, отметил автоэксперт.