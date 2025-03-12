Автоэксперт Хайцеэр посоветовал покупать корейские шины

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал автомобилистам обратить внимание на корейские и японские шины. Об этом сообщил News.ru .

Специалист назвал их хорошей альтернативой европейской и американской резине, за которую придется переплатить. Качество изделий, напомнил эксперт, зависит от класса.

«Хороший средний уровень на сегодняшний день — это корейская резина», — пояснил он.

По словам Хайцеэра, следует осторожно относиться к подержанным шинам. Если на них появились грыжи или порезы, лучше заменить их на новые. Однако замену следует проводить парно, чтобы резина одинаково изнашивалась на одной оси, независимо от привода автомобиля, добавил aif.ru.