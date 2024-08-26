Автоэксперт Хайцеэр посоветовал перед продажей привести в порядок салон автомобиля

По мнению эксперта, чтобы продать автомобиль на более выгодных условиях, важно, чтобы он выглядел аккуратно внутри. Для этого салон должен быть тщательно убран. Если в автомобиле курили, следует избавиться от запаха табака, так как он существенно снижает его стоимость.

Хайцеэр добавил, что если человек планирует привести внешний вид машины в порядок, необходимо детально записывать все проведенные работы. Эти документы следует предоставить потенциальному покупателю и откровенно рассказать о том, какие участки были подкрашены и какие царапины устранены. Чем полнее будет история автомобиля, тем выше его ценность.

Кроме того, эксперт не рекомендовал позволять потенциальному покупателю садиться за руль автомобиля.