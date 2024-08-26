Автоэксперт Хайцеэр посоветовал перед продажей привести в порядок салон автомобиля

Все этапы предпродажной подготовки автомобиля рекомендуется фиксировать документально. Об этом сообщил «Москве 24» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По мнению эксперта, чтобы продать автомобиль на более выгодных условиях, важно, чтобы он выглядел аккуратно внутри. Для этого салон должен быть тщательно убран. Если в автомобиле курили, следует избавиться от запаха табака, так как он существенно снижает его стоимость.

Хайцеэр добавил, что если человек планирует привести внешний вид машины в порядок, необходимо детально записывать все проведенные работы. Эти документы следует предоставить потенциальному покупателю и откровенно рассказать о том, какие участки были подкрашены и какие царапины устранены. Чем полнее будет история автомобиля, тем выше его ценность.

Кроме того, эксперт не рекомендовал позволять потенциальному покупателю садиться за руль автомобиля.

Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали

Petrov Sergey/news.ru

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте