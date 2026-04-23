Автоэксперт Хайцеэр посоветовал не ждать скорого возвращения западных брендов машин

Российский рынок был особенно привлекателен для корейских автобрендов и Renault, однако при изменении политической ситуации вернуться готовы будут все производители. Об этом сообщил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в интервью ИА НСН .

Специалист подчеркнул, что пока нет оснований ожидать скорого возвращения западных брендов — для этого должна измениться геополитическая обстановка.

«Для Renault это был один из важнейших рынков, достаточно значимый, с большими инвестициями. Надо понимать, что в целом мы не глобальный рынок», — добавил эксперт.

По его словам, покидание российского рынка было для компаний неприятным, но не стало катастрофой.