Автоэксперт Хайцеэр поддержал идею сделать изображение российского флага на номерных знаках обязательным | 360°

Транспорт 02 мая 2024, 13:05 Автоэксперт Хайцеэр поддержал идею сделать изображение российского флага на номерных знаках обязательным

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В России подготовили поправку к ГОСТу, в соответствии с которой изображение российского флага на номерных знаках автомобилей станет обязательным. Эту инициативу поддержал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, сообщило ИА НСН.

«Люди об этом даже не задумываются, они получают номер с триколором и все. Если что-то делают по-другому, это не стандарт. На мой взгляд, все номера должны быть одинаковыми», — сказал Хайцеэр.

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Автоэксперт также отметил, что во всех странах мира на автомобильных номерах располагается флаг государства, это абсолютно нормальная практика. При этом некоторые россияне ездят без триколора во избежание проблем при поездках в Европу.