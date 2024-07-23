Автоэксперт Хайцеэр: отсутствие фреона может стать причиной плохой работы кондиционера в машине
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о причинах плохой работы кондиционера в машине. Слова эксперта опубликовала «Москва 24».
Специалист посоветовал проверить уровень фреона — газа, который охлаждает воздух. Кроме того, стоит убедиться в исправности системы. Так, в трубке могло образоваться отверстие, пояснил Хайцеэр.
Если устройство выдает теплый воздух вместо холодного, добавил эксперт, необходимо обратиться на станцию техобслуживания. Мастер определит точную проблему.
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