Автоэксперт Хайцеэр: отсутствие фреона может стать причиной плохой работы кондиционера в машине

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о причинах плохой работы кондиционера в машине. Слова эксперта опубликовала «Москва 24».

Специалист посоветовал проверить уровень фреона — газа, который охлаждает воздух. Кроме того, стоит убедиться в исправности системы. Так, в трубке могло образоваться отверстие, пояснил Хайцеэр.

Если устройство выдает теплый воздух вместо холодного, добавил эксперт, необходимо обратиться на станцию техобслуживания. Мастер определит точную проблему.

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте