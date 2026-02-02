Автоэксперт Хайцеэр отметил плюсы идеи об обязательном взыскании выплат с виновников ДТП

Российских страховщиков планируют заставить самостоятельно требовать возмещения ущерба с виновников дорожно-транспортных происшествий в определенных ситуациях. В беседе с ОТР инициативу прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он обратил внимание на плюсы таких мер: пострадавшим автовладельцам не потребуется самим подавать иски в судебные инстанции для получения компенсаций, превышающих лимит страховой выплаты; подобные процессы возьмут на себя страховые компании.

Вместе с тем в Национальном автомобильном союзе выразили осторожность в отношении предстоящего законодательного изменения. Важно убедиться, что новые правила не приведут к росту цен на страхование и сохранят существующие гарантии для клиентов страховых организаций.