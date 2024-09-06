Автоэксперт Хайцеэр: осенью водителям нужно проверить состояние дворников и топливный фильтр

С наступлением осени и предстоящими холодами водителям стоит проверить состояние дворников, топливный фильтр и заменить стеклоочиститель. Такой совет дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Москвой 24».
По его словам, в топливный фильтр могли попасть парафин и вода, что при низких температурах будет препятствовать запуску двигателя. Также нужно проверить механизмы, которые приводят в движение дворники, поскольку ожидается большое количество осадков, сообщил сайт MK.Ru.
При температуре ниже 10 градусов рекомендуется залить зимний незамерзающий очиститель, отметил Хайцеэр.
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