Автоэксперт Хайцеэр: осенью водителям нужно проверить состояние дворников и топливный фильтр

С наступлением осени и предстоящими холодами водителям стоит проверить состояние дворников, топливный фильтр и заменить стеклоочиститель. Такой совет дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Москвой 24».

По его словам, в топливный фильтр могли попасть парафин и вода, что при низких температурах будет препятствовать запуску двигателя. Также нужно проверить механизмы, которые приводят в движение дворники, поскольку ожидается большое количество осадков, сообщил сайт MK.Ru.

При температуре ниже 10 градусов рекомендуется залить зимний незамерзающий очиститель, отметил Хайцеэр.