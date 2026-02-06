Автоэксперт Хайцеэр объяснил проблемы зимней эксплуатации китайских машин сложностью электроники

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер объяснил причины проблем зимней эксплуатации китайских машин. Об этом сообщило ИА НСН .

П словам эксперта, сбои в системах безопасности при низких температурах связаны со сложностью электроники.

«Ассортимент моделей обновляется достаточно быстро, недостатки предыдущих версий постепенно исправляются», — отметил специалист.

Хайцер подчеркнул, что автомобили с комплексной электроникой сталкиваются с большим количеством проблем. Также он указал на уязвимые элементы в некоторых китайских моделях, включая провода и другие системы, добавил Infox.ru.