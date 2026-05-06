Автоэксперт Хайцеэр объяснил популярность BMW у эвакуаторщиков высокой стоимостью машин

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в интервью ИА НСН рассказал, почему машины BMW и Mercedes-Benz чаще других попадают на эвакуатор.

По его словам, одна из причин — высокая стоимость этих автомобилей. Кроме того, владельцы премиальных иномарок зачастую не спешат оплачивать парковку.

«Эвакуаторщики любят забирать эти машины, потому что они подороже, либо с тем, что преступники меняют номера на подложные», — отметил специалист.

Он также назвал устаревшим мнение о том, что владельцы BMW чаще других нарушают правила дорожного движения.