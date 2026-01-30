Автоэксперт Хайцеэр назвал очень сложным вопрос об упрощении регистрации тюнинга

Российские депутаты выступили с инициативой упрощения процедуры внесения изменений в конструкцию автомобилей. Идею прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, сообщило «Авторадио».
Специалист назвал соответствующий вопрос очень сложным, отметив, что основная проблема заключается в техническом регламенте Таможенного союза относительно безопасности колесных транспортных средств.
«Процедура чрезвычайно сложная», — подчеркнул эксперт.
Для оптимизации процесса он предложил пересмотреть отдельные этапы и изучить международный опыт, включая практику Германии.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте