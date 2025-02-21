Автоэксперт Хайцеэр: калужский бренд TENET будет производить китайские Chery

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр сообщил ИА НСН , что калужский бренд TENET планирует производство автомобилей китайского производителя Chery. Локализация производства будет осуществляться постепенно и займет не менее года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша разместил в своем Telegram-канале фотографии новых автомобилей TENET. Стороны заключили соглашение о технологическом партнерстве с китайской компанией Defetoo.

Хайцеэр объяснил, что автомобили TENET представляют собой перелицованные версии моделей Chery, предназначенные для обхода санкций. Уровень локализации аналогичен ситуации с брендом «Москвич». Процесс локализации требует значительного времени и начинается с простых компонентов, таких как стекла и пластиковые изделия.

Эксперт при этом добавил, что полностью локализовать двигатели и трансмиссии, скорее всего, не удастся, поэтому их продолжат импортировать.