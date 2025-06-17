Автоэксперт Хайцеэр допустил снижение цен на машины в 2025 году

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с « Москвой 24 » высказал предположение о возможном снижении цен на автомобили в России в 2025 году. Однако он посоветовал не рассчитывать на ощутимую выгоду.

Специалист допустил возможность снижения цен на некоторые бренды из-за наличия большого количества машин на складах. При этом он предупредил, что не стоит ожидать особо выгодных условий для покупки, призвав исходить из своих финансовых возможностей.

«Бежать и брать кредит под сумасшедший процент, когда автомобиль подешевел на 50 или 100 тысяч рублей, — это абсурд», — заявил Хайцеэр.

Автоэксперт Андрей Ломановтакже тоже посоветовал не торопиться с приобретением автомобиля. Он указал на затоваривание рынка и рекомендовал подождать более выгодных предложений.