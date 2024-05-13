Автоэксперт Хайцеэр допустил, что новые западные модели машин в РФ будут модернизировать для преодоления санкций | 360°

Транспорт 13 мая 2024, 17:25 Автоэксперт Хайцеэр допустил, что новые западные модели машин в РФ будут модернизировать для преодоления санкций

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Некоторые автопроизводители собираются вводить подписку для использования ряда функций в машине, но так как российские пользователи не смогут ее оплатить, придется модернизировать новые модели. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он подчеркнул, что введение подписок можно назвать общемировой тенденцией. Однако в условиях санкций эта опция становится трудновыполнимой для россиян.

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«Каждый попадающий на территорию РФ автомобиль из новых моделей, которые будут обременены обязательством подписываться на эти функции, скорее всего, будет каким-то образом вскрываться, модернизироваться и омологироваться», — предположил эксперт.

Он добавил, что это единственный способ сохранить рынок для ушедших из России автопроизводителей.

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