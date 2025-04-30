Автоэксперт Хайцеэр: для регулирования СИМ должен появиться госоператор

Автоэксперт Ян Хайцеэр высказался о новых технических требованиях для курьеров на велосипедах и электросамокатах в беседе с Общественной Службой Новостей .

Они вступят в силу 1 мая 2025 года.

Хайцеэр считает, что решений правительства Москвы будет недостаточно для эффективного контроля за средствами индивидуальной мобильности. Нужны государственные номера для СИМ, которые будут выдаваться при определенных условиях. Это позволит ввести сертификацию техники и требования к ней, например, наличие тормозов, поворотников, габаритов. Единственное, чего можно избежать — это прав на эту технику.

Эксперт уверен, что для регулирования движения СИМ должен появиться государственный оператор.