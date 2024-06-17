Автоэксперт Хайцеэр: дилерский центр в Дубае «удешевит» машины Lada на 20%

Автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае. За счет безналоговой зоны ОАЭ машины могут стоить дешевле на 20%, сообщил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, также в ОАЭ более выгодные условия для реализации автомобилей Lada, чем в Европе, поскольку у машин уже есть необходимый тип сертификации. Отсутствие утилизационного сбора сделает авто привлекательными для стран третьего мира.

В целом благодаря точке продаж в ОАЭ автомобили могут попасть в ряд развивающихся стран, где будут более востребованы.

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