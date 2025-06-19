Автоэксперт Гусев сообщил, что розничный рынок топлива в России остается стабильным

В понедельник, 16 июня, на торгах Петербургской биржи цены на бензин продолжили восходящий тренд и достигли новых вершин с начала 2025 года. Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» и член Экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев в эфире Общественной Службы Новостей прокомментировал ситуацию с ростом цен на бензин.

«Рядового потребителя нефтепродуктов — бензина или дизеля, поведение цен на оптовом рынке беспокоить не должно, так как всех не особенно волнуют глобальные биржевые движения. Суть ценообразования в России в том, что у нас есть отдельно оптовый и отдельно розничный рынок», — сказал он.

Собеседник добавил, что розничные цены в стране четко таргетированы и выше уровня инфляции расти они не будут.

По его словам, независимо от колебаний мировых и оптовых котировок, розничный рынок топлива в России остается стабильным и защищенным.