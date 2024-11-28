Автоэксперт Гусаров посоветовал неопытным водителям пройти курсы контраварийной подготовки

Неопытные автомобилисты испытывают особое волнение с приходом зимы, сопровождающейся наледью и метелями. В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» автоэксперт Александр Гусаров дал советы новичкам.
По его словам, при неуверенности в зимнем вождении стоит пройти курсы контраварийной подготовки. Такие занятия помогут отработать основы управления на скользких дорогах. Альтернативой специалист назвал самостоятельную тренировку. Ее можно проводить на парковках и пустых площадках.
Автоэксперт рекомендовал проявлять особое внимание и осторожность при торможении на льду. В данной ситуации инерция и сцепление изменяют поведение транспортного средства, добавил «Петроград».
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