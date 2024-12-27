Руководитель автосервиса FIT SERVICE «Павелецкая» Александр Гоман поделился с «Известиями» мнением о том, как неправильное обращение с автомобилем может вывести из строя даже самую надежную автоматическую коробку передач (АКПП).

Он подчеркнул, что главной причиной поломки трансмиссии зачастую является неверная эксплуатация транспортного средства.

Гоман отметил, что владельцы автомобилей с высоким клиренсом и системой полного привода часто совершают ошибку, считая свою машину пригодной для преодоления сложных дорожных условий. Однако такие машины, несмотря на свою проходимость, не предназначены для серьезных внедорожных испытаний, как, например, Jeep Wrangler или УАЗ. Стандартные АКПП, установленные на большинстве современных автомобилей, не рассчитаны на экстремальное вождение по бездорожью или горным трассам.