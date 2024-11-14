Автоэксперт Головань назвал Lada Vesta самой непопулярной машиной с пробегом

Директор по закупкам департамента по продажам автомобилей с пробегом «Рольф» Игорь Головань в беседе с «Российской газетой» назвал самые непопулярные автомобили с пробегом.

На первом место он вынес Lada Vesta 2022–2024 годов выпуска. За прошлый год, по словам эксперта, было продано всего 11 таких машин. Россияне предпочитают приобретать новую машину, чем почти за такие же деньги покупать авто с пробегом, написали«Известия».

Второе место в рейтинге заняла Mitsubishi ASX 2022–2024 годов выпуска, а на третьем оказалась BMW 1 Series второго поколения 2011–2015 годов выпуска. В список непопулярных авто с пробегом также вошли Renault Sandero 2018–2022 годов выпуска и Suzuki SX4 2009–2014 годов выпуска.