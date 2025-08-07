Автоэксперт Гаврилов сообщил о росте продаж китайских машин с пробегом в Петербурге

Продажи подержанных машин из Китая значительно возросли в Санкт-Петербурге. В первой половине 2025 года рост составил 69%. Такое заявление сделал автоэксперт Денис Гаврилов, сообщила Neva.Today .

По его словам, за указанный период жители Северной столицы приобрели 6088 легковых и легких коммерческих машин китайских марок. Доля автомобилей из КНР в структуре продаж на вторичном рынке Петербурга за шесть месяцев составила 7,4%. В прошлом году этот показатель равнялся 4,1%.

Отмечается, что машины из Китая возрастом до трех лет стали продавать чаще на 88%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.