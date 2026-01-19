Автоэксперт Гайдукевич посоветовал водителям покупать «незамерзайку» на маркетплейсах
Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич рассказал NEWS.ru, как снизить затраты при поездках на автомобиле. Он посоветовал водителям отказаться от покупки незамерзающей жидкости на АЗС.
Как пояснил специалист, на заправках «незамерзайка» стоит дороже всего — до 800 рублей за канистру, тогда как на маркетплейсах ту же жидкость можно приобрести за 300–400 рублей.
«Если хотите сэкономить — купите жидкость заранее», — подчеркнул эксперт.
По его словам, не стоит приобретать самую дешевую стеклоомывающую жидкость, так как она может замерзнуть на морозе или иметь сильный запах.
