Автоэксперт Гайдукевич посоветовал водителям покупать «незамерзайку» на маркетплейсах

Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич рассказал NEWS.ru , как снизить затраты при поездках на автомобиле. Он посоветовал водителям отказаться от покупки незамерзающей жидкости на АЗС.

Как пояснил специалист, на заправках «незамерзайка» стоит дороже всего — до 800 рублей за канистру, тогда как на маркетплейсах ту же жидкость можно приобрести за 300–400 рублей.

«Если хотите сэкономить — купите жидкость заранее», — подчеркнул эксперт.

По его словам, не стоит приобретать самую дешевую стеклоомывающую жидкость, так как она может замерзнуть на морозе или иметь сильный запах.