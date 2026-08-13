Автоэксперт Ершов рассказал, какие детали авто перегреваются в жару

Жара выше +30 градусов может привести к перегреву двигателя, если система охлаждения работает неисправно. Особенно высок риск перегрева при медленном движении и долгом стоянии в пробках, когда двигателю не хватает воздушного потока, сообщает rostovgazeta.ru .

Технический специалист дистрибьютора автозапчастей Rossko Константин Ершов рассказал, что водителям следует контролировать не только уровень антифриза, но и состояние элементов системы охлаждения.

Эксперт назвал частой причиной перегрева загрязнение радиаторов. Пыль, песок, насекомые и тополиный пух мешают прохождению воздуха и ухудшают охлаждение двигателя.

Ершов также рекомендовал проверить вентилятор охлаждения. При его неисправности двигатель может перегреться во время стоянки или езды на малой скорости. Перед дальней дорогой стоит убедиться в исправности датчиков, электропомп и других электронных компонентов.