Автоэксперт Ерицян рассказал, чем опасен длительный прогрев автомобиля зимой

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян рассказал «Газете.Ru» , что при длительной работе на холостом ходу двигатель не получает оптимальной нагрузки, и процесс прогрева становится менее эффективным. Это может привести к неполному сгоранию топлива и образованию нагара в камере сгорания и на свечах зажигания.

Ерицян отметил, что в большинстве современных автомобилей достаточно от одной до трех минут после запуска двигателя, даже в холодное время года. За это время масло распределяется по системе, и можно начинать движение в щадящем режиме. Дальнейший прогрев эффективнее происходит уже в движении, без резких ускорений и высоких оборотов.

Регулярный длительный автопрогрев может привести к перерасходу топлива и увеличить нагрузку на двигатель и систему выхлопа. Это потенциально может сократить интервал до обслуживания и привести к дополнительным затратам, предупредил эксперт.

Автопрогрев оправдан при экстремально низких температурах, но даже в таких условиях нет необходимости держать автомобиль на холостом ходу 15–20 минут. Рациональный подход — это короткий прогрев и аккуратное начало движения.