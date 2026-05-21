Автоэксперт Ерицян назвал причины, по которым автомобильный аккумулятор выходит из строя летом

Летом автомобилисты нередко сталкиваются с проблемами, связанными с аккумулятором. Это происходит из-за скрытых последствий зимней эксплуатации машины, рассказал «Известиям» исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

По его словам, зимой аккумулятор работает в тяжелых условиях. Низкие температуры снижают его емкость, а короткие поездки не позволяют батарее полностью восстановить заряд. В результате к лету аккумулятор может быть частично разряженным или изношенным.

Ерицян отметил, что сервисные службы фиксируют рост обращений, связанных с аккумуляторами, в конце зимы, весной и летом. Среди наиболее частых причин — проблемы с запуском двигателя и полная разрядка батареи.

Эксперт подчеркнул, что признаками неисправности аккумулятора могут быть затрудненный запуск двигателя, тусклый свет фар, нестабильная работа электрооборудования и медленная реакция стартера. Если такие симптомы появляются регулярно, это говорит о снижении емкости аккумулятора.

Теплое время года само по себе не восстанавливает характеристики аккумулятора. Накопленный за зиму износ часто начинает проявляться именно летом, когда возрастает нагрузка на электросистему автомобиля из-за активного использования освещения, мультимедиа и систем комфорта.